ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı - Haberler

NEW ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda birden çok kişi vuruldu.

Orange Country Polis Departmanı, Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıda kaç kişinin vurulduğu ve ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor.