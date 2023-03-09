ABD'nin California eyaletinde halk, yeni bir şiddetli yağış ve fırtına için uyarıldı

ABD'nin California eyaletinde yetkililer, hafta sonuna doğru beklenen aşırı yağış ve fırtınalı hava için halkı uyardı.

ABD'nin California eyaletinde yetkililer, hafta sonuna doğru beklenen aşırı yağış ve fırtınalı hava için halkı uyardı.

Meteoroloji uzmanları, eyaletin özellikle yüksek bölgelerinde bir süredir devam eden kar fırtınasının ardından, California'nın yeni bir hava dalgası altına gireceğini belirtti.

San Francisco Bay ve Sacramento dahil, eyaletin orta ve kuzey bölgelerinde yaklaşık 16 milyon kişi sel baskını uyarısı altında bulunurken, bugün ve yarın beklenen aşırı yağmur ve kar erimelerinin sellere neden olabileceği kaydedildi.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi, Twitter hesabından, "Sierra Nevada'nın batı eteklerindeki dereler ve akarsular, yağmur ve kar erimesinden kaynaklanan sellere karşı en savunmasız olacak." uyarısını paylaştı.

Yerel yetkililer, halka en az iki hafta yetecek temel ihtiyaçları edinmeleri çağrısında bulunurken, ev ve işyerlerine yönelik su baskınlarına karşı da kum torbaları ile önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

Aralıktan bu yana "Atmosferik nehir olayı" denilen şiddetli hava olaylarına maruz kalan California'da, meydana gelen çok sayıda şiddetli yağmur ve kar fırtınasına bağlı nedenlerle en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

California Valisi Gavin Newsom da geçen hafta, eyaletin büyük bir bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hal ilan etmiş, operasyonları desteklemeye hazır olması için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini açıklamıştı.

Uzmanlar, atmosferdeki sıcak havayı ve su buharını tropik bölgelerden taşıyan binlerce kilometre uzunluğundaki dar nem bantları olan atmosferik nehirlerin, karaya çıktıklarında şiddetli yağmur ve kar yağışına dönüştüğünü belirtiyor.