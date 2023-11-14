ABD'nin California eyaletinde, Federal Yönetim binasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

ABD'nin California eyaletinde "Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)" isimli sivil toplum örgütünün önderliğinde yüzlerce kişi, Federal Yönetim binasında oturma eylemi yaptı.

ABD'nin California eyaletinde "Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)" isimli sivil toplum örgütünün önderliğinde yüzlerce kişi, Federal Yönetim binasında oturma eylemi yaptı.

JVP, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, California'nın Oakland bölgesinde Filistin'e destek için bir protesto düzenlendiğini duyurdu.

Söz konusu gösteride yüzlerce kişi, Ronald V. Dellums Federal Yönetim binasında, "Yahudiler ateşkes istiyor" yazılı pankartlarla oturma eylemi yaptı.

JVP, yaptığı paylaşımda, "katliama son verilmesi" talebinde bulunurken, onlarca eylemcinin gözaltına alındığını bildirdi.