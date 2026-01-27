ABD'nin Ankara Büyükelçisi, IKBY Başbakanı Barzani ile Suriye'deki durumu görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü belirtti.

Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede, Suriye'deki durum, ateşkesin korunmasının önemi ve özellikle Kobani'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının ele alındığını kaydeden Barrack, "Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net bir şekilde sürüyor: İran tarafından kurulan bir hükümet, ne Irak ve Suriye'nin daha parlak bir geleceğe yönelik hedefleri için ne de ABD ile etkili bir ortaklık için başarılı olur." ifadelerini kullandı.