ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, Cilvegözü Sınır Kapısı ve BM Gıda Toplama Merkezi'nde - Haberler

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, Cilvegözü Sınır Kapısı ve BM Gıda Toplama Merkezi'nde

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in araçtan inip gelişi ve yetkililerle görüşmesi ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ara bölgede incelemelerde bulunması ve bilgi alması ABD'nin Birleşmiş...

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in araçtan inip gelişi ve yetkililerle görüşmesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ara bölgede incelemelerde bulunması ve bilgi alması

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Birleşmiş Milletler Gıda Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulunması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'daki temasları kapsamında Cilvegözü Sınır Kapısı ve Birleşmiş Milletler Gıda Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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