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ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu

12 Aralık 2023 04:10 Güncelleme: 04:12 Abone Ol

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak ABD'nin İsrail'e desteğine ve ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.