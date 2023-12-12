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ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Önünde Gazze Protestosu

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ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak ABD'nin İsrail'e desteğine ve ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

NEW ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, New York'ta, BM binasının karşısındaki ABD misyonu önünde bir araya geldi.

ABD'li liberaller ve Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestoda, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgale son", "Şimdi ateşkes", "İşgale diren" pankartları açtı.

"Özgür Filistin", "İşgali tamamen sonlandırın", "Topraklarını Filistinlilere geri verin", "Yahudiliğe evet, Siyonizm'e hayır", "Filistin özgür olacaktır" sloganları atan göstericiler, ABD'nin İsrail'e desteğine ve BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD Daimi Temsilciliği'nin önünde namaz kıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto, Manhattan'ın sokaklarında devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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