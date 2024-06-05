ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi
Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi. Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.
Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.