ABD'nin Başkentinde Soğuk Noel Güncel Haberler WASHINGTON, D.C., 27 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, D.C.'de insanlar donmuş durumdaki Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu üzerinde yürüyor, 25 Aralık 2022. Washington, D.C., 20 yıldan uzun bir süredir en soğuk Noel'ini yaşıyor. WASHINGTON, D.C., 27 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, D.C.'de insanlar donmuş durumdaki Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu üzerinde yürüyor, 25 Aralık 2022. Washington, D.C., 20 yıldan uzun bir süredir en soğuk Noel'ini yaşıyor. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Washington Aralık Noel Güncel Haberler

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