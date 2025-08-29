ABD'nin Barış Temasları: Ukrayna ile Rusya Arasında Umut Verici Görüşmeler

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, New York'ta Ukraynalı yetkililerle Rusya ile barış sürecine ilişkin "çok verimli ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Fox News'e konuşan üst düzey yetkililere göre Witkoff, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsya ile bir araya geldi.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, söz konusu görüşmenin, Ukrayna ile Rusya'nın bir araya gelerek savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varma hedefinin yeniden teyit edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması hususunda iyimserliğini sürdürürken, Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılara devam ediyor.