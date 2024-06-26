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ABD'nin Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

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ABD'nin bağımsızlığının 248. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve birçok davetli katıldı.

ABD'nin bağımsızlığının 248. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

ABD'nin Ankara'nın Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yabancı misyon temsilcileri, iş ve sanat dünyasından davetliler ile medya mensupları katıldı.

Bayrak töreniyle başlayan etkinlik, ABD ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Bakan Yardımcısı Ekinci, yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

ABD ve Türkiye arasında temas ve yüksek düzeyli ziyaretlerde artış yaşandığını belirten Ekinci, bunun, küresel meselelere dair bakış açısına ve bu meselelerle ilgili atılan adımlara derinlik kazandırdığını kaydetti.

Gazze ve Ukrayna'daki savaşların, Suriye ve Sudan'da süre gelen ihtilaflar, Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin küresel istikrarı derinden etkilediğini söyleyen Ekinci, "İki müttefik ülke olarak, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmak için birlikte çalışma sorumluluğu paylaşmaktayız." diye konuştu.

Ekinci, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerleyen dönemlerde güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğine inandığını vurgulayarak, Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake'e ikili ilişkilere sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Türkiye bizim için resmi bir görevlendirmenin çok ötesine geçen bir deneyim oldu"

Büyükelçi Flake de ABD ve Türkiye arasındaki zengin ilişkilere katkı sunan bu kadar çok insanı burada bir arada görmekten heyecan duyduğunu ifade ederek, "ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 248. yıl dönümünü kutlamak için bugün burada bizimle olduğunuz için teşekkürler." dedi.

Türkiye'deki deneyimlerinin çevresi tarafından merak edildiğini söyleyen Flake ve eşi, Ankara dışındaki seyahatlerinde yaptığı aktivitelere değindi ve Türkiye'nin farklı yerlerine gezilerinden anılarını fotoğraflarla paylaştı.

Flake, "Gördüğünüz gibi Türkiye bizim için resmi bir görevlendirmenin çok ötesine geçen bir deneyim oldu. Türkiye bizim evimiz oldu ve burayı görevimiz tamamlandığında bırakmak çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Flake, konuşmasının ardından eşiyle İngilizce olarak kaleme aldıkları "Our Beloved Türkiye/Canımız Türkiye'miz" adlı şiiri okudu.

Kaynak: AA / Güncel

Hulusi Akar Jeff Flake Ekinci Ankara Kültür Diplomasi Politika Güncel Haberler

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