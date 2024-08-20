ABD'nin ateşkes çabaları Hamas tarafından eleştirildi

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "köprü anlaşma" olarak adlandırdığı ateşkes koşullarını İsrail'in kabul ettiğini duyurmasının ardından Katar medyasına konuşan Hamas yetkilileri, ABD'nin " İsrail'in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanmanın" peşinde olduğunu ifade ettiler. Blinken, ateşkes müzakerelerini sürdürmek için bu hafta Mısır ve Katar'a ziyaretler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarının ardından, ateşkes koşulları üzerine, İsrail ile uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Hamas, Blinken'ın açıklamasından önce, pazar akşamı ateşkes koşullarını reddettiğini belirten bir açıklama yayınlamıştı. Hamas siyasi yetkilisi Osama Hamdan, Blinken'ın İsrail'in ateşkes koşullarını kabul ettiğini açıklamasının ardından Katar merkezli Al Jazeera'ye verdiği röportajda, ABD'nin "İsrail'in soykırımı sürdürmesi için zaman kazanmanın" peşinde olduğunu ifade ettiler.

"Hamas'ın pozisyonunda değişiklik yok"

Hamdan, geçen ay Roma'da gerçekleşen müzakerelerde, Hamas'ın, ABD tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini, ancak ABD yönetiminin Netanyahu'yu masadaki ateşkes koşulları üzerine uzlaşmaya ikna edemediğini söyledi.

Hamdan, "İsrailliler, (ABD Başkanı) Biden'ın teklifinde yer alan hususlardan geri adım attı" dedi ve Tel Aviv'in "geri adımının" ardından, Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katar'ın, "yeni bir ateşkes planı" hazırladıklarını ifade etti. Masadaki ateşkes koşullarının değiştiğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "yalnızca önceki teklifin uygulanmasını kabul edeceğini" belirtti.

Hamas, Doha'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından pazar akşamı yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu "müzakerelerin önüne yeni engeller koymakla" suçlayarak, yeni ateşkes koşullarını reddettiğini belirtmişti. Hamdan'ın açıklamasına göre, Blinken'ın mesajının ardından Hamas'ın pozisyonunda şu ana kadar bir değişiklik yok.

Blinken, Mısır ve Katar'a gidiyor

Gazze'de ateşkesin sağlanması çabaları kapsamında bu hafta İsrail'e bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Başbakanı ile görüşmesinin ardından Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında "İsrail'in 'köprü anlaşmasını' kabul ettiğini ve desteklediğini" söylemişti. Blinken, "Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Blinken'ın ateşkesin sağlanması için sürdürülen diplomatik çabaların bir parçası olarak bu hafta ayrıca Mısır ve Katar'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Blinken'ın arabulucu konumunda olan Mısır ve Katar'daki yetkililerle, Hamas'ın ikna edilmesi üzerine temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde 15 Ağustos'ta Doha'da ateşkes müzakereleri başlatılmış, iki gün süren görüşmeler sonrası arabulucular "ciddi ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve müzakerelerin gelecek hafta Kahire'de devam edeceğini duyurmuştu. İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sonrası Gazze'de 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.