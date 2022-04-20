ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı - Haberler

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ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'de dün çıkan yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'de dün çıkan yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi.

Coconino County yetkilileri, alevlerin 30 metreye kadar yükseldiğini belirterek 766 evin ve bölgedeki 1000 hayvanın tahliye edildiğini açıkladı.

Dün sabah 40 hektarlık alanı kaplayan yangının, akşam saatlerine doğru 23 kilometrekareye ulaşması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Coconino Ulusal Ormanı sözcüsü Brady Smith, yangının, ilçe merkezi Flagstaff'ın daha yoğun nüfuslu bölgelerinden kuzeydoğuya, Sunset Crater Volcano Ulusal Anıtı'na doğru ilerlediğini kaydetti.

Smith, yangının nüfusun kalabalık olduğu bölgelere yönelmemesini olumlu olarak nitelendirdi.

Yetkililer, alevler kontrol altına alınana kadar yangında yaralanan olup olmadığının bilinmeyeceğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arizona, 112, Güncel, Haberler

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