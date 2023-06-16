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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Ziyaret Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Ziyaret Etti

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakanlık görüşmeden tek kare fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Ankara Güncel Haberler

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