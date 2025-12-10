Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump-Erdoğan ilişkisinin F-35 görüşmelerine olumlu etkisine işaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkinin, F-35 savaş uçağı tedariki konusundaki en verimli görüşmelere imkan sağladığını belirtti.

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, F-35 programına yeniden katılma ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurma konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini vurgulayan Barrack, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı." ifadesini kullandı.

Barrack, görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
