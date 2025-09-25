ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "Başkan Trump, Türkiye'ye İhtiyacı Olan Meşruiyeti Verecek"

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ihtiyacı olan meşruiyeti vereceğini" söyledi. Barrack, "Sorun sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil, esas mesele meşruiyet" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta dün düzenlenen 2025 Concordia Zirvesi kapsamındaki "Diplomasi Sesleri: Amerika'nın Dünyadaki Rolünü Şekillendirmek" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye ile ABD Kongresi arasındaki ilişkilere dair soruları yanıtlayan Barrack, "S-400, F-35 ve F-16 konularını" hatırlatarak, "Son 10 yıldır aynı meselelerle uğraşıyoruz" dedi.

Barrack, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilişkilerde tartışmalı konuları aşmak için yeni bir yaklaşım benimsediğini belirtti ve Trump'ın, "Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cesur bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim" dediğini savundu.

"Sorun sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil, esas mesele meşruiyet"

Barrack, bu yaklaşıma ilişkin, "'Tamam Sayın Başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda, 'Meşruiyet' yanıtını verdi. Çok zeki biri. 'Sorun sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil, esas mesele meşruiyet'" dedi.

Barrack, Türkiye'nin ABD'nin "en yakın NATO müttefiki" olduğunu ve hala Avrupa Birliği'ne kabul edilmediğini de belirtti.

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi görünüyor. Başkan Trump dahice bir şekilde 'Çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu anda da bu gerçekleşiyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz" yorumunu yaptı.

"Türkiye dünyada en fazla F-16 alan ülke"

Barrack, Türkiye'nin savaş jeti alımlarına da değindi. "Türkiye dünyada en fazla F-16 alan ülke" diyen Barrack, bunun üretici Lockheed Martin'i ayakta tuttuğunu belirtirken, ABD'nin F-35 programı üzerinden Türkiye'ye sınırlamalar getirdiğini hatırlattı.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.