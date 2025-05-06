ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne Atanan Barrack Ankara'da... 'İyi İlişkimiz Var Ama Bu Harika Bir İlişki Olmalı'

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Tom Barrack, ABD Senatosu'nun onaylamasının ardından göreve başlamak üzere bugün Ankara'ya geldi. Barrack, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını paylaşmak istediğini belirterek, "Kendisinin amacı ve arzusu Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır. İyi ilişkimiz var ama bu, harika bir ilişki olmalı. Başkan'ın hedefi bu noktada halklar ve liderler yoluyla ülkelerimiz arasındaki barış ve istikrarı çok daha yukarı bir seviyeye taşımak ve ivme kazandırmaktır. Bu anlamda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri ve dünyayı daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Barrack, göreve başlamak üzere bugün Ankara'ya geldi. Barrack, ABD Senatosu'nun 36'ya 60 oyla Büyükelçiliği'ni kabul etmesinin ardından bugün Ankara'ya geldi. Barrack, uçaktan indikten sonra Esenboğa Havalimanı'ndaki VIP çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Barrack, kendisi için bugünün çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Özellikle atalarımın geldiği bu diyarların yankısını hissediyorum. İki ülke arasındaki etkileşim, umut ve yakınlığı paylaşmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Bu diyarların DNA'sını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum"

Barrack sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış ve refah dolu bu diyarların DNA'sını paylaşmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu paylaşmak istiyorum. Bizim için son derce önemli olan bu bölgede ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir mesajını paylaşmak istiyorum. Kendisinin amacı ve arzusu Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır. İyi ilişkimiz var ama bu harika bir ilişki olmalı. Başkan'ın hedefi bu noktada halklar ve liderler yoluyla ülkelerimiz arasındaki barış ve istikrarı çok daha yukarı bir seviyeye taşımak ve ivme kazandırmaktır. Bu anlamda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri ve dünyayı daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada umutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede bu görevi devralmaktan dolayı büyük ayrıcalık duyduğunu ifade etmek istiyorum."

ABD Senatosu, Barrack'ın Büyükelçiliği'ni 29 Nisan'da 60'a karşı 36 oyla onayladı. Destekleyenlerin neredeyse tamamı, 100 üyeli Senato'da 53 sandalyeye sahip olan ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden geldi. ABD'nin son Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffry L. Flake'ın görev süresi 1 Eylül'de sona ermişti.

Trump, 10 Aralık 2024 tarihinde Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak aday göstereceğini açıklamıştı. Trump, söz konusu paylaşımında, "Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Tom 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetmiştir. Kendisi hem siyasi hem de iş çevrelerinde geniş bir düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir. Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Tom, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden lisans ve San Diego Üniversitesi'nden hukuk doktorası derecelerini almış ve aynı zamanda Law Review üyesi olmuştur. Tebrikler Tom" demişti.

Barrack hakkında

Büyükelçi Barrack, toplam piyasa değeri 80 milyar dolara ulaşan varlıklarıyla ve 19 ülkede yürüttüğü faaliyetlerle dünyanın en büyük dijital altyapı yatırımcılarından biri olan (bugünkü adıyla Digital Bridge olarak bilinen) Los Angeles merkezli küresel özel sermaye yatırım Şirketi Colony Capital, Inc.'nin kurucusu, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı.

Kariyerine önde gelen uluslararası bir hukuk firmasında finans avukatı olarak başlayan Barrack; Avrupa'da ve Orta Doğu'da çalıştı ve yaşadı. . Daha sonra Wall Street'te çeşitli görevler üstlenen Barrack Teksas Eyaleti'ne bağlı Fort Worth kentinde bulunan Robert M. Bass Group'da yöneticilik yaptı. 1982 yılında Başkan Ronald Reagan tarafından ABD İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanan Barrack, 2016'da da Başkan Trump tarafından 58'inci ABD Başkanı Yemin Töreni Komitesi Başkanı olarak görevlendirildi.

Lübnanlı Katolik göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, Lisans derecesini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden aldı ve hukuk alanında lisans sonrası çalışmalarını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi ile hukuk dergisi editörlüğünü yürüttüğü San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Büyükelçi Barrack, aralarında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin takdim ettiği Chevalier de la Legion d'Honneur Nişanı'nın da bulunduğu çok sayıda ödülün sahibidir. Barrack, İngilizce'nin yanı sıra konuşma düzeyinde İspanyolca, Fransızca ve Arapça biliyor.

Erdoğan-Trump telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ise bugün telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.

Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti. İnşallah Dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı, beni ileride Türkiye'ye davet etti; aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.'ye gelecek. Başkanlık yaptığım 4 yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Aramızda birçok konuda yakın iş birliği oldu. Bunlardan biri de, hapse atılan Rahip Andrew Brunson'ın, talebim üzerine derhal ABD'ye geri getirilmesiydi. Her halükarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum, hemen!"