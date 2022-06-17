ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi. ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu. Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. AA / Hakan Çopur - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Alabama Güncel Haberler

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