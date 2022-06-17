ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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