ABD'nin Alabama Eyaletinde Askeri Helikopter Düştü: 2 Ölü

WASHINGTON, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletine bağlı Madison County'de Çarşamba günü öğleden sonra askeri bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

WASHINGTON, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletine bağlı Madison County'de Çarşamba günü öğleden sonra askeri bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alabama Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, kazanın Alabama-Tennessee sınırına yakın Madison County'deki Highway 53 üzerinde, Burrell Road kavşağı yakınında meydana geldiği belirtildi.

Tennessee Ulusal Muhafızlarına ait olduğu bildirilen UH-60 Black Hawk helikopteri, düşmeden önce rutin eğitim görevini yürütüyordu.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, çok sayıda acil durum aracının bulunduğu kaza mahallinden yükselen siyah dumanlar görüldü.

Madison County Şerif Ofisi, akşam boyunca bölgedeki trafikte büyük gecikmeler olduğu konusunda uyarıda bulunurken kazadan kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Ulusal Muhafızlardan bir sözcü, kazanın olası nedenlerini konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Sözcü, "Tüm askeri uçak kazalarında olduğu gibi bu olay da soruşturulacak. Ulusal Muhafızlar, kolluk kuvvetlerini ve kaza bölgesini yöneten diğer acil müdahale ekiplerini destekleyecek" dedi.