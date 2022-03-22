ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Satterfield, AfB temsilcileriyle bir araya geldi

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield, Sudan ve Etiyopya'da yaşanan siyasi krizi görüşmek için Afrika Birliği (AfB) yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'da temaslarda bulunan Satterfield, Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo ve Afrika Birliği Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye'yle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Sudan ve Etiyopya'daki siyasi kriz dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Satterfield'dan önce görevde bulunan eski ABD Temsilcisi Jeffrey Feltman, birkaç kez Etiyopya'yı ziyaret ederek Tigray çatışmasının son bulması için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştu.