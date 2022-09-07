Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, çatışmaların tekrar başladığı Etiyopya'da

Güncel Haberler

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, çatışmaların tekrar başladığı Etiyopya'da

ADDİS ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Etiyopya'da yeniden patlak veren çatışmaların son bulmasına ve ateşkes yapılmasına aracılık etmek için Etiyopya'ya geldi.

ADDİS ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Etiyopya'da yeniden patlak veren çatışmaların son bulmasına ve ateşkes yapılmasına aracılık etmek için Etiyopya'ya geldi.

Hammer, Etiyopya ziyareti sırasında çatışmaların durması için hem Addis Ababa hükümeti hem de farklı bölgelerin temsilcileriyle temaslarda bulunacak. Temsilci Hammer'ın Etiyopya ve bölgeye yaptığı ziyaret 15 Eylül'e kadar sürecek.

ABD, daha önce hükümet ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında çatışmaların son bulması için arabuluculuk çabaları ortaya koymuş ancak başarısız olmuştu. Addis Ababa hükümeti, ABD'yi isyancılara arka çıkmakla suçlamıştı.

Yüz binlerce kişi evini terk etti

Geçen ay doğrudan barış müzakerelerine hazırlanıldığı sırada başlayan çatışmalardan iki taraf da birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Mike Hammer Etiyopya Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title