ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı

NEW ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini önceki gece etkileyen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ulusal Meteoroloji Servisi; Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere, önceki geceden dün sabaha 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

Hortumlar nedeniyle Tennessee'de 9, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois'te 4, Memphis'te 2'si çocuk 3 kişi, Mississippi ve Alabama'da da birer kişi olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti.

Tennessee Valisi Bill Lee, hortum ve fırtınanın geçen hafta Nashville'de 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü silahlı okul saldırısı sonrasında yaşandığına dikkati çekerek, valilik görevi boyunca en kötü haftayı yaşadıklarını belirtti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, bu sabah itibarıyla 115 bini Pennsylvania ve 37 bini Virginia'da olmak üzere fırtınalardan etkilenen bölgelerde 150 binden fazla hane ve iş yerine hala elektrik verilemiyor.

Yetkililer, hortum ve şiddetli fırtınaların yol açtığı can ve mal kayıpları için hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

ABD'nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart'ta meydana gelen hortumlarda da 26 kişi hayatını kaybetmişti.