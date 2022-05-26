ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı - Haberler

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ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı

ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.

ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiğini, tedavi ve yayılmasının önüne geçmek için yerel halk sağlığı yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.

Vakalarından bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise basın brifinginde, dünya çapında bu ölçekte ve kapsamda bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.

ABD'de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rochelle Walensky, Güncel, Haberler

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