ABD'nin 2021 İnsan Hakları Ülkeler Raporu'nda Çin ve Rusya'nın ihlallerine vurgu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD 2021 İnsan Hakları Ülkeler Raporu'nu açıklarken özellikle Çin ile Rusya'da insan hakları ihlallerinin öne çıktığını ve Rusya'nın Ukrayna savaşındaki savaş suçlarının ise ayrıca uluslararası kamuoyunun gündeminde olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin 2021 İnsan Hakları Ülkeler Raporu'nu açıkladı.

Blinken, rapor 2021'i kapsadığı için Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta işlediği suçların ve insan hakları ihlallerinin belgede yer almadığını, ancak Moskova'nın hem kendi içinde hem de Ukrayna'nın belli bölgelerindeki insan hakları ihlallerinin somut olarak belgelendiğini kaydetti.

Rusya'nın Aleksey Navalnıy gibi muhaliflere yönelik insan hakları ihlallerini raporda genişçe ele aldıklarını kaydeden Blinken, rapordan bağımsız olarak Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği suçların "şok edici" olduğunu belirtti.

Blinken, sivillerin hedef alındığını söylediği savaş bölgelerinde Rus güçlerinin ağır insan hakları ihlalleri işlediğini belirterek, "Bu insan hakları ihlallerinin sorumlularının uluslararası kamuoyu önünde hesap vermesi için çalışıyoruz. Bu rapor da bu çabanın bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal kullandığına ilişkin delil olmadığını kaydeden Blinken, Rus güçlerinin bazı kimyasallarla karıştırılmış şekilde göz yaşartıcı bomba kullandığına yönelik ise onaylanmış bulgulara sahip olduklarını söyledi.

Çin'e Sincan'daki ihlaller konusunda eleştiri

ABD'li Bakan, Çin'in başta Sincan'daki Uygurlara yönelik ihlalleri olmak üzere Hong Kong ve diğer bölgelerdeki uygulamalarının raporda geniş şekilde yer aldığını anlattı.

Blinken, "Çin yönetimi, büyük çoğunluğu Uygur Müslümanlarından oluşan ve diğer azınlıkların da olduğu Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ediyor. Ayrıca Hong Kong'da da temel haklar ve özerklik ihlal edilerek baskı uygulanıyor." dedi.

Blinken ayrıca, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "vahşet uygulamalarına" devam ettiğini, İran, Belarus, Küba, Mısır, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelerde de insan hakları ihlallerinin kayda değer şekilde sürdüğünü ifade etti.

ABD'de haklar konusunda sorunlarımız var

Öte yandan Blinken, ABD'nin kendi içinde de insan hakları konusunda sorunlar olduğunu kabul ettiklerini ve bu sorunları görmezden gelmediklerini dile getirdi.

Blinken, "Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bu yana burada ABD'de (insan hakları konusunda) sorunlarımız olduğunu kabul ediyoruz. Bu meselelere çözüm bulabilmek için sorumluluğumuzu alıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan 2018'e kadar Batı Şeria ve Gazze'deki bazı bölgeler için kullanılan ve 2018'de metinden çıkarılan "işgal altındaki topraklar" ifadesi, bu yıl da metinde yer almadı ve ilgili bölüm "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" şeklinde kullanıldı. Raporda, söz konusu kullanımın "tartışmalı bölgelerle ilgili siyasi biz pozisyon ifadesi olmadığı" vurgulandı.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde ise Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin, darbenin organizatörü ve terör örgütü lideri olarak kabul ettiği Fetullah Gülen'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişiyi görevinden uzaklaştırdığı değerlendirmesi yer aldı.