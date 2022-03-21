ABD, Myanmar ordusunun Rohingya'da soykırım suçu işlediğine yönelik kararını duyuracak - Haberler

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ABD, Myanmar ordusunun Rohingya'da soykırım suçu işlediğine yönelik kararını duyuracak

AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD, Myanmar ordusunun Rohingya'da soykırım suçu işlediğine yönelik kararını duyuracak

ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı "soykırım suçu" işlediği sonucuna ulaştığı ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kararı bugün duyuracağı belirtildi.

ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı "soykırım suçu" işlediği sonucuna ulaştığı ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kararı bugün duyuracağı belirtildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Joe Biden yönetiminin yaklaşık 14 aylık soruşturmanın ardından Myanmar konusunda bir sonuca vardığını ifade etti.

Buna göre ABD yönetiminin, Myanmar ordusunun Rohingya'daki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olarak nitelendireceği kaydedildi.

Söz konusu kararı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün yapacağı bir konuşmayla duyurması bekleniyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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