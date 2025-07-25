ABD, Myanmar Merkezli Şirketlere Yönelik Yaptırımları Durdurdu

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ABD Hazine Bakanlığı, bazı Myanmar merkezli şirketler ve kişilere yönelik uygulanan yaptırımları durdurdu. Ayrıca, yeni yaptırım listesine Kuzey Koreli bazı isimler eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı Myanmar merkezli şirketler ve Myanmarlı kişilere yönelik yaptırımları durdurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım listesinden çıkarılan ve listeye yeni eklenen isimler duyuruldu.

Buna göre, Myanmar merkezli "KT Services & Logistics" ve şirketin kurucusu Jonathan Myo Kyaw Thaung, "Myanmar Chemical and Machinery Company Limited (MCM Group)" ve şirketin sahibi Aung Hlaing Oo, "Suntac Technologies" şirketi ve Myanmar vatandaşı Tin Latt Min listeden çıkarıldı.

Hint vatandaşı Deepak Jadhav ve Singapur merkezli "Funsaga PTE" şirketine yönelik yaptırımlar da durduruldu.

Öte yandan, Kuzey Koreli Jo Kyong Hun, Kim Se Un, Myong Chol Min ve "Korea Sobaeksu Trading Corporation" şirketi yaptırım listesine eklendi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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