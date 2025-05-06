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ABD, Myanmar'ın BGF Grubuna Yaptırım Uyguladı

ABD, Myanmar'ın BGF Grubuna Yaptırım Uyguladı
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ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Tayland sınırındaki Sınır Muhafız Güçleri (BGF) adlı milis gruba insan kaçakçılığı ve çevrim içi dolandırıcılıkla ilgili yaptırımlar uyguladı. BGF grubunun lideri ve iki yetkilisi de yaptırımlara dahil edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Tayland sınırındaki "Sınır Muhafız Güçleri" (BGF) adlı milis gruba, "insan kaçakçılığı ve çevrim içi dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi" (OFAC) tarafından Myanmar'da faaliyet gösteren BGF ve 3 yetkilisine yaptırım uygulandığı bildirildi.

Yaptırımların, Myanmar'ın Tayland sınırındaki milis grup BGF'nin yanı sıra grubun lideri Albay Saw Chit Thu ve iki oğlunu kapsadığı, "insan kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık" yapıldığı gerekçesiyle uygulamaya konulduğu belirtildi.

Öte yandan, yaptırımları "kasıtlı aşağılama" olarak nitelendiren BGF, suçlamaları reddetti.

Myanmar'daki askeri yönetim ile işbirliği karşılığında BGF'nin, Tayland sınırına yakın Myawaddy kasabasına konuşlanma yetkisi bulunuyor.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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