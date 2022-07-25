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ABD, Myanmar'daki siyasi idamları kınadı

AA - Kasım İleri - Güncel
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ABD, Myanmar'daki siyasi idamları kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri yönetimin, siyasi aktivist ve seçilmiş milletvekillerini idam etmesini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri yönetimin, siyasi aktivist ve seçilmiş milletvekillerini idam etmesini kınadı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Myanmar askeri rejiminin demokrasi yanlısı aktivistler ve seçilmiş siyasi liderler Ko Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung ve Aung Thura Zaw'ı temel özgürlüklerini kullandıkları için infaz etmesini en sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu eylemlerin, rejimin, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü tamamen göz ardı etmesinin bir başka örneği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şubat 2021 darbesinden bu yana rejim, kendi halkına karşı şiddet uyguladı, 2 bin 100'den fazla kişiyi öldürdü, 700 binden fazla kişiyi yerinden etti ve sivil toplum üyeleri ve gazeteciler de dahil olmak üzere binlerce masum insanı gözaltına aldı. Rejimin düzmece yargılamaları ve bu infazlar, demokrasiyi yok etmeye yönelik aleni girişimlerdir; bu eylemler Burma'nın cesur insanlarının ruhunu asla bastıramayacak."

ABD'nin özgürlük ve demokrasi arayışlarında Myanmar halkının yanında olduğu belirtilen açıklamada, Washington'un, rejimi, halkın demokratik taleplerine saygı duymaya çağırdığı kaydedildi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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