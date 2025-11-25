ABD, Myanmar'daki Geçici Koruma Statüsünü Kaldırdı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Myanmar'daki durum nedeniyle verilen "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmarlıların faydalandığı "geçici koruma statüsü" programına ilişkin açıklamada bulundu.

Noem, "Myanmar'daki durumun, vatandaşlarının ülkelerine dönebileceği kadar güvenli hale geldiğini" savunarak, bu ülke vatandaşlarının faydalandığı geçici koruma statüsünün kaldırıldığını duyurdu.

Myanmar'ın "olağanüstü halin sona ermesi, seçim hazırlıklarının başlatılması ve silahlı gruplarla ateşkes yönünde atılan adımlarla yönetim ve istikrar konusunda ilerleme kaydettiğini" belirten Noem, kararın 26 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.