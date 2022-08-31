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ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor

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ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor

ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Boeing tarafından üretilen 400 Chinook helikopterinden oluşan filosunun tamamını motor yangın riski nedeniyle kullanmadığı bildirildi.

ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Boeing tarafından üretilen 400 Chinook helikopterinden oluşan filosunun tamamını motor yangın riski nedeniyle kullanmadığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, son zamanlarda bazı uçaklarda herhangi bir yaralanma veya ölüme neden olmayan motor yangınlarının meydana gelmesi üzerine, yaklaşık 400 CH-47 Chinook helikopterini yere indirdiğini söyledi.

Ordunun sorunu çözmeye çalıştığı belirtilirken helikopterlerin motor üreticisi Boeing veya Honeywell'in, gazetenin gelişmelere dair sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

1960'lardan bu yana Amerikan ordusunun temel unsurlarından biri olan Chinook helikopterler, genelde lojistik amaçlar için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

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