ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı - Haberler

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ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı

ABD yönetimi, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mısır ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısını kınadı.

ABD yönetimi, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mısır ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır ordusu mensuplarını hedef alan Sina'daki terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer aldığını belirten Price, "Bu hain saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimizi sunuyoruz." mesajını verdi.

Mısır Ordusu'nun resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandığı, çatışmada, 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sina Yarımadası, Mısır, Güncel, Haberler

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