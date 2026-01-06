Haberler

ABD yönetiminin, Minnesota'ya yaklaşık 2 bin federal personel konuşlandıracağı iddiası

Güncelleme:
ABD yönetimi, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Minnesota'nın Minneapolis ve St. Paul bölgelerine yaklaşık 2 bin federal personel konuşlandırmayı planlıyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile İç Güvenlik Soruşturma Birimi'nden personel, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve dolandırıcılık iddialarının soruşturulmasıyla ilgilenecek.

ABD yönetiminin, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Minnesota eyaletinin Minneapolis ve St. Paul bölgelerine, yaklaşık 2 bin federal personel konuşlandıracağı iddia edildi.

CBS News'a konuşan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Minnesota'ya yönelik hamlelerine ilişkin iddialarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İç Güvenlik Soruşturma Birimi'nden (HSI) yaklaşık 2 bin personelin, Minneapolis ve St. Paul bölgelerine konuşlandırılacağını öne süren yetkililer, personelin bölgedeki operasyonları denetleyeceğini belirtti.

Yetkililer, personelin bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve bölgedeki dolandırıcılık iddialarının soruşturulmasında görev alacağını aktardı.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurmuştu

ABD'de Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı bir video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in söz konusu videoyu paylaşmasının ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te, eyalete yapılan tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak" ifadesini kullanmıştı.

1 Ocak'ta ise ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
