ABD merkezli Yahudi kuruluşlarından, İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılmasına kınama

NEW ABD'deki 3 Yahudi çatı örgütü, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

New York merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL) ve Dünya Yahudi Kongresi (WJC) ile Washington merkezli B'nai B'rith International isimli Yahudi kuruluşları, Twitter'dan İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakma eylemini eleştiren açıklamalarda bulundu.

ADL'in paylaşımında, "Danimarka'nın aşırı sağcı lideri Rasmus Paludan'ın Stockholm'de Kuran'ın yakmasını Müslümanlığa düşman bir nefret ve tahrik eylemi olarak kınıyoruz." ifadesine yer verilerek saldırıyı sert bir dille eleştiren çevrimiçi bir yazının linki paylaşıldı.

WJC'ye ait hesaptan yapılan paylaşımda da, "Dünya Yahudi Kongresi, yakın zamanda Kur'an'ın yakılmasını kınayan İsveç ve Amanah'daki Yahudi Cemaatleri Merkez Konseyi'ne katılır. Herhangi bir dini metnin yakılmasının toplumumuzda yeri yoktur. Yerel Müslüman toplumla dayanışma içindeyiz." denildi.

Başken Washington merkezli faaliyet gösteren diğer Yahudi örgütü B'nai B'rith International ise, "Danimarka-İsveç aşırı sağcı bir siyasetçinin Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınıyoruz." diyerek tekpisini ortaya koydu.

"Aşırı ve nedensiz bir provokasyon olan eylem, şoke etmek, gücendirmek ve çatışmayı kışkırtmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor." ifadesine yer verilen açıklamada, inanca dayalı nefretin "içler acısı" olduğu vurgulandı.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, 27 Ocak'ta, aynı provokasyonu Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirmişti.