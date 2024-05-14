ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husilere ait iki insansız hava aracını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

İnsansız hava aracının yerel saatle 15.41'de düşürüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca 17.51-18.02 saatlerinde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından atılan bir gemisavar balistik füzenin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu faaliyetlere ek olarak bir insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.