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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla'nın İsrail Ziyareti ve İran Endişesi

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CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Tel Aviv'de yaptığı görüşmelerde İran ve Yemen'deki Husilerin durumu ele alındı. Kurilla'nın ziyareti, İran'a yönelik olası bir saldırının habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Kurilla ile Zamir ve İsrailli yetkililer arasındaki yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin odağında İran ve Yemen'deki İran destekli Husiler olduğu aktarıldı.

Haberde, Kurilla'nın İsrail ziyaretinin "İran'a yönelik bir saldırının habercisi olabileceği" kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Kurilla, mart başında da Tel Aviv'e gelerek görüşmeler gerçekleştirmiş, ABD ile İsrail arasındaki askeri işbirliğini Genelkurmay Başkanı Zamir ile ele almıştı.

Trump'tan İran'ı "bombalama" tehdidi

ABD başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Trump, Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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