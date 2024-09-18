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ABD Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

ABD Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi
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ABD Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek amacıyla gösterge faiz oranını yarım puan düşürdü. Bu karar, enflasyonla mücadeleden ekonomik gerilemeye karşı korunma stratejisine geçişi simgeliyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Bankası, ABD işgücü piyasasını desteklemeyi amaçlayan politika değişikliğine agresif bir başlangıç yaparak, gösterge faiz oranını yarım puan düşürdü.

ABD Merkez Bankası'nın Federal Rezerv Sistem (FED) yetkilileri, enflasyonla mücadeleden ekonomik gerilemeye karşı korumaya geçerken, dört yıl sonra ilk kez faiz oranlarını yarım puan düşürdü.

FED, Temmuz 2023'ten beri yüzde 5.25-5.50 seviyesinde tuttuğu politika faizini, piyasanın yarısının beklediği üzere, yarım puan indirerek yüzde 4.75-5.00 seviyesine çekti. Buna göre, 2024 faiz beklentisi yüzde 5.1'den yüzde 4.4'e, çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 2.8'den yüzde 2.6'ya indirildi.

Öte yandan, işsizlik hedefi yüzde 4'ten yüzde 4.4'e artırılırken, büyüme hedefi ise yüzde 2.1' den yüzde 2'ye indirildi.

ABD Merkez Bankası, 2020 başından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürerek merkez bankacılarının hızlı enflasyona karşı yıllardır sürdürdükleri mücadelede ilerleme gösterdiklerinin sinyalini verdi.

FED yetkilileri, borçlanma maliyetlerini yarım puan düşürdü. Karar, faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 4,9'a düşürdü.

Bunun yanı sıra iki FED yetkilisi dışında, tüm yetkililer bu yıl en az bir, çoğunluğu ise en az iki çeyrek puanlık indirim daha bekliyor. Bir yetkili, FED'in bu yıl kalan iki toplantısında faizleri dörtte üç puan indirmesini bekliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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