ABD, Meksika'ya Geri Gönderilen Göçmen Sayısında Artış

MEKSİKO, 17 Haziran (Xinhua) -- ABD, 20 Ocak'tan bu yana 56.298 Meksikalıyı ülkelerine geri gönderdi. Bu kişilerin 12.183'ü hava yoluyla gönderildi.

Meksika İnsan Hakları, Nüfus ve Göçmenlik Müsteşarı Arturo Medina pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin göçmenlere yönelik baskılarına karşı "Meksika Sizi Kucaklıyor" programı çerçevesinde sınır bakım merkezlerine 24.082 vatandaşı kabul ettiklerini açıkladı.

An itibarıyla geri dönenlere 92.246'dan fazla gıda paketi dağıtıldığını ve 9.786 kişiye tıbbi, 4.019 kişiye ise psikolojik hizmet verildiğini belirten Medina, cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına da hukuki danışmanlık ve destek sağlandığını kaydetti.

Medina, "Ülkeye geri dönen 19.282'den fazla kişiye, menşe topluluklarına gidebilmeleri için 2.000 peso (105 ABD doları) tutarında Paisano Refah Kartı verildi ve vatandaşlarımız Bienestar (refah) programlarına dahil edildi" dedi.

Geri dönen vatandaşlar ayrıca kimlik kartı ve doğum belgesi alma konusunda da yardım aldı. Ayrıca, özel sektörün desteğiyle 2.495 kişiye iş fırsatları sağlandı.