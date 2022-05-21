ABD-Meksika sınırında sığınmacı hareketliliği devam ediyor - Haberler

Sığınmacıların bekleyişi

Sığınmacıların güvenlik kontrolünden geçmesi ABD'nin Arizona eyaleti Meksika sınırındaki Yuma Sınır Kapısı'nda sığınmacı hareketliliği devam ediyor. Kolombiya, Küba, Haiti, Gana, Hindistan, El Salvador, Jamaika ve daha birçok ülkeden göçmen, sınırı geçerek ABD'ye göç ediyor. Colorado nehrini aşarak sınıra ulaşan sığınmacılar, güvenlik ekiplerince kontrol edildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için geçici tesislere gönderiliyor.