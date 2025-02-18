ABD- Meksika Sınırında Göçmen Krizi

PİEDRAS NEGRAS, 18 Şubat (Xinhua) -- Piedras Negras kenti, Meksika'nın Coahuila eyaletinin kuzeydoğu ucunda, Meksika-ABD sınırında ve ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Eagle Pass kentindeki Rio Grande Nehri'nin karşısında yer alıyor. Latin Amerika ülkelerinden gelen sığınmacılar genellikle burada ABD topraklarına yasal giriş başvurusunda bulunuyor.

ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu gerçekleştirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk günde göçmen kabullerinin aylarca askıya alınması, sığınmacıların davaları karara bağlanıncaya kadar Meksika'da kalması ve 1,5 milyondan fazla kişiye geçici yasal statü ve çalışma izni veren insani yardım programlarının iptal edilmesine yönelik başkanlık kararnameleri imzaladı.

Trump'ın başkanlık kararnamelerinin 20 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda göçmen Meksika'nın Piedras Negras kentindeki göçmen kamplarında mahsur kalmış durumda.