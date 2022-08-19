ABD Medyası: Siyahi Anne Pamuk Toplama Projesi Nedeniyle Okul Yönetimine Dava Açtı

LOS ANGELES, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin NBC News kanalının Çarşamba günü bildirdiğine göre, bir siyahi anne, öğrencilere kölelik hakkında bilgi vermek için pamuk toplatılan bir ilkokul projesi nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci devlet okulu sistemi olan Los...

LOS ANGELES, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin NBC News kanalının Çarşamba günü bildirdiğine göre, bir siyahi anne, öğrencilere kölelik hakkında bilgi vermek için pamuk toplatılan bir ilkokul projesi nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci devlet okulu sistemi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi'ne (LAUSD) karşı geçen hafta dava açtı.

NBC News tarafından elde edilen dava dosyasına göre, Rashunda Pitts projeyi "kültürel olarak duyarsız" şeklinde nitelendiriyor ve kızını dehşete düşürdüğünü belirttiği görev nedeniyle kızının aşırı manevi zarar gördüğünü söylüyor.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açılan davanın dosyasında, LAUSD ve Pitts'in kızının devam ettiği ve o zamandan beri kapatılan ve yerini Laurel Sinema Sanatları ve Yaratıcı Teknolojileri Cazibe Merkezi'ne bırakan Laurel İlköğretim Okulu'nun, küçük kızı bir ABD İç Savaşı öncesine ilişkin bir projeye katarak onu küçük düşürdüğü iddia ediliyor. Habere göre dava dosyasında Pitts, projenin çocuğunun endişe nöbetleri geçirmesine ve diğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları göstermesine neden olduğunu söylüyor.

Haberde, Pitts'in ilk olarak, projenin yürütüldüğü Eylül 2017'de kızının endişe belirtileri gösterdiğini ve iki hafta boyunca "çok sessiz ve çekingen" davrandığını fark ettiğini söylediği belirtiliyor.

Yaklaşık bir ay sonra Pitts, kızını okula bırakırken, okul bahçesinde bir pamuk tarlası oluşturulduğunu fark etti ve bu durumu okul müdürü yardımcısının dikkatine sundu. Haberde, dava dosyasına göre müdür yardımcısının, kızının sınıfındaki öğrencilerin, ABD'de köleliğin kaldırılması için mücadele veren Frederick Douglass'ın bir otobiyografisini okuduklarını, kitapta Douglass'ın pamuk toplamayı ele aldığını ve öğrencilerin köleleştirilmiş bir insan olmanın nasıl bir şey olduğuna dair "gerçek yaşam deneyimi" yaşamaları için pamuk tarlası oluşturulduğu açıklamasını yaptığı da kaydedildi.

Pitts, dava dosyasında "pamuk toplama" projesi hakkında önceden bilgilendirilmesi gerektiğini ve kızının pamuk toplamak zorunda olmamasına rağmen, diğer çocukların bunu yapmasını izlerken travma geçirdiğini söyledi.

Habere göre LAUSD sözcüsü, Ekim 2017'de NBC Los Angeles televizyon kanalına yaptığı açıklamada, okul yöneticilerinin Pitts'in endişelerinin farkına vardıktan sonra pamuk bitkilerini derhal kaldırdıklarını söylemişti.