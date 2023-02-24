ABD Medyası: Silahlı Şiddet, Uluslararası Öğrencileri ABD'den Uzaklaştırabilir

World Education Services tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, her beş uluslararası öğrenciden ikisi ABD'deki silahlı şiddet nedeniyle kaygılı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde AR-15 satışlarında yaş sınırının yükseltilmesi için eylem yapan halk, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bo Lee/Xinhua)

World Education Services tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, her beş uluslararası öğrenciden ikisi ABD'deki silahlı şiddet nedeniyle kaygılı.

LOS ANGELES, 23 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin üniversite ve yüksek öğretim kurumlarına yönelik önde gelen haber yayını olan The Chronicle of Higher Education'da Çarşamba günü yayımlanan habere göre ABD'deki silahlı şiddet olayları, ABD'ye gelmek isteyen uluslararası öğrencilerin fikir değiştirmesine yol açabilir.

Haberde bu ayın başlarında Michigan Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen ve üç öğrencinin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırı olayında ağır yaralanan beş öğrenci arasında iki Çinli öğrencinin bulunduğunu hatırlatıldı. Ayrıca Çin sosyal medyasında, saldırı ve Çinli ebeveynlerin çocuklarını ABD'ye eğitime göndermesinin güvenli olup olmadığı konusunda hararetli tartışmaların yaşandığı dile getirildi.

Haberde bu kaygıların sadece Çinli öğrenci ve ailelerle sınırlı kalmadığı vurgulandı.

Haberde kar amacı gütmeyen uluslararası eğitim araştırma şirketi World Education Services tarafından gerçekleştirilen bir ankete atıfla her beş uluslararası öğrenciden ikisinin ABD'deki silahlı şiddet nedeniyle kaygılı olduğu ifade edildi.

Haberde ankete katılan öğrencilerin dörtte birinin, yerleşkelerinde silahlı şiddet görülme olasılığı hakkında endişeli olduğu belirtildi.