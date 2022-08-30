Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil

Güncel Haberler

ABD Medyası: Amerika Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Pandemiye Hazır Değil

LOS ANGELES, 29 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 pandemisi aylardır her gün yaklaşık 400 can aldı ve 1 milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden oldu.

LOS ANGELES, 29 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 pandemisi aylardır her gün yaklaşık 400 can aldı ve 1 milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden oldu. Washington Post gazetesinin bir haberine göre, buna rağmen ülkede hiçbir önlem alınmıyor. Haberde, pandemiden çıkarılacak bolca ders olduğu ve tehdidin gerçek olduğu belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialı "yapabiliriz ruhu" nedeniyle, bir sonraki sefer için neredeyse hiçbir hazırlık yapılmadığı kaydedildi. Haberde, ülkenin Kovid-19 müdahalesinden alınan dersleri gerçeğe dönüştürmek için gereken eylemler anlamında pandemi hazırlığının, Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Amerikan halkı için acil bir öncelik olması gerektiği vurgulandı. Haberde, "Organizasyon çizelgelerinde ufak değişiklikler yapmak ve bilgilendirme notlarını parlatmak yeterli değil. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin halk sağlığını ele alma biçiminde sürekli ve geniş kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç var" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title