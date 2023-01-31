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Abd, Mayıs Ayında Kovid Acil Durum Bildirimlerini Sona Erdirmeyi Planlıyor

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Abd, Mayıs Ayında Kovid Acil Durum Bildirimlerini Sona Erdirmeyi Planlıyor

LOS ANGELES, 31 Ocak (Xinhua) -- Biden yönetimi Pazartesi günü Kovid-19 halk sağlığı acil durumunu (PHE) 11 Mayıs'ta sona erdirmeyi planladığını duyurdu.

LOS ANGELES, 31 Ocak (Xinhua) -- Biden yönetimi Pazartesi günü Kovid-19 halk sağlığı acil durumunu (PHE) 11 Mayıs'ta sona erdirmeyi planladığını duyurdu.

Kovid-19 ulusal acil durumu ve PHE, 2020'de Trump Yönetimi tarafından ilan edilmişti. Acil durumun 1 Mart'ta, PHE'nin ise 11 Nisan'da sona ermesi planlanıyordu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden Yönetimi'nin planı, acil durum ilanlarını 11 Mayıs'a kadar uzatmak ve ardından her iki acil durumu da bu tarihte sona erdirmek.

Açıklama, acil durum ilanlarını daha erken sona erdirecek iki Meclis yasa tasarısına karşılık olarak geldi.

Halk sağlığı ve ulusal acil durumlar, ABD hastanelerinin Kovid-19 dalgalanmalarında ani hasta artışlarıyla karşılaştıklarında daha esnek yanıt vermelerini sağladı.

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) bildirdiğine göre, acil durum bildiriminin sona erdirilmesi, testler ve aşılar için finansman sağlamanın yanı sıra pandemiyle ilgili diğer politikaları da etkileyebilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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