ABD, Mahkeme Kararını İhlal Ederek Göçmenleri Güney Sudan'a Sınır Dışı Etti

ABD, Mahkeme Kararını İhlal Ederek Göçmenleri Güney Sudan'a Sınır Dışı Etti
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Texas'taki gözaltı merkezinde tutulan Myanmar ve Vietnam vatandaşlarını federal mahkeme kararına aykırı bir şekilde Güney Sudan'a sınır dışı etti. Avukatlar, mahkeme kararının ihlal edildiğini ve göçmenlerin derhal ABD'ye geri getirilmesini talep etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Texas eyaletindeki gözaltı merkezinde tutulan Myanmar ve Vietnam vatandaşı göçmenlerin, federal bir mahkeme kararına aykırı şekilde Güney Sudan'a sınır dışı edildiği bildirildi.

Göçmenlerin avukatları tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, aralarında Myanmar ve Vietnam vatandaşlarının da bulunduğu bir düzine göçmeni taşıyan uçağın Güney Sudan'a indiği bildirildi.

Belgelerde, Texas'taki bir gözaltı tesisinde tutulan göçmenlerin sınır dışı edilerek Güney Sudan'a gönderilmesinin, yasal itiraz yollarını tüketmiş göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran mahkeme kararını ihlal ettiği ifade edildi.

Söz konusu sınır dışı işlemlerinin bir ICE yetkilisinin gönderdiği e-postayla doğrulandığı belirtilen belgelerde, bu kişilerin derhal ABD'ye geri getirilmelerini sağlayacak mahkeme emri çıkarılması talep edildi.

Massachusetts Bölge Yargıcı Brian Murphy, martta, nihai sınır dışı kararı bulunan kişilerin, "üçüncü bir ülkeye gönderilmelerinin tehlike oluşturduğunu" savunma hakları olmadan sınır dışı edilmelerini geçici olarak durdurmuştu.

Murphy, söz konusu kişilerin, bu kararının güvenliklerini tehlikeye atacağına dair açıklama yapabilmek için "bir fırsata" sahip olmaları gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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