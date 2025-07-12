ABD, Lübnan ve Norveç'e Askeri Ekipman Satışını Onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lübnan'a "A-29 Super Tucano" uçağı ve ilgili ekipmanların, Norveç'e ise muhtemel HH-60W helikopterleri ve ekipmanlarının satışını onayladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'a yapılacak muhtemel uçak satışının yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "A-29 Super Tucano" uçağı ve ilgili ekipmanların Lübnan hükümetine olası yabancı askeri satışını onaylayan kararın ardından, ajansın Kongre'ye gerekli sertifikayı teslim ettiği bildirildi.

Satışın ana yüklenicisi ise Nevada'daki "Sierra Nevada Corporation" teknoloji şirketi olacağı kaydedildi.

Ajans bir diğer açıklamasında da Norveç'e "HH-60W" helikopterleri ve ekipmanlarının olası satışının onayladığını bildirdi.

Satışın ana yüklenicisi, Connecticut'daki "Sikorsky Aircraft Corporation" uçak üreticisi olacağı belirtildi.