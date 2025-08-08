ABD, Lübnan'ın Silahlı Varlıkları Devlet Tekeline Alma Kararını Destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Lübnan hükümetinin, ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Pigott, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Hizbullah dahil ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Pigott, "ABD, Lübnan hükümetinin kararını memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Bunun, "Lübnan'ın egemenliği için önemli bir adım" olduğunu söyleyen Pigott, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine, hükümetin kararını tümüyle uygulamak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Lübnan'da dün toplanan Bakanlar Kurulu, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin, aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.