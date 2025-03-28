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ABD, Lübnan Hükümetinden Teröristleri Silahsızlandırmasını Bekliyor

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ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonrası Lübnan hükümetinden teröristleri silahsızlandırmasını talep etti. Ortagus, Lübnan ordusunun saldırıları önlemek için gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti.

NEW ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları konusunda Lübnan hükümetinden "teröristleri silahsızlandırmasını" beklediklerini belirtti.

Ortagus, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in kendi halkını ve çıkarlarını koruduğunu savundu.

İsrail'in Lübnan'dan gelen roket saldırılarına yanıt verdiğini öne süren Ortagus, "Düşmanlıkların sona ermesi anlaşmasının bir parçası olarak Lübnan hükümeti Hizbullah ve diğer tüm teröristleri silahsızlandırmaktan sorumludur." ifadesini kullandı.

Ortagus, Lübnan ordusunun, ülkeye yönelik daha fazla saldırıyı önlemek için "teröristleri silahsızlandırmasını" beklediklerini kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'a başlattığı hava saldırıları kapsamında bugün başkent Beyrut'un güneyini de hedef almıştı.

Saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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