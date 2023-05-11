ABD, Lübnan Hizbullahı ile irtibatlı 13 internet adresine el koyduğunu duyurdu

NEW ABD Adalet Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı ve ortaklarının kullandığı 13 internet sitesine el koyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "özel belirlenmiş global teröristler ve bunların Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı üyeleri tarafından kullanılan" 13 domaine (alan adı) el konulduğu duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, bugünkü alan adı ağına yapılan müdahalenin, terör örgütleri ve bağlı kuruluşların önemli destek kaynaklarını engellediğini, bu grupların ABD'nin altyapısını Amerikan halkını tehdit etmek için kullanmasına izin verilmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Olsen, "Adalet Bakanlığı, düşman ulus devletlerden ve benzer şekilde terörist aktörlerden gelen tehditlere karşı mevcut tüm araçları kullanma taahhüdümüzün bir parçası olarak ekonomik yaptırımları uygulamaya devam edecek." dedi.

Bakanlığın açıklamasında "Bugünkü engelleme, Hizbullah'ın tehlikeli şiddet içeren ideolojisini dünya çapında yayma yeteneğini azaltıyor." ifadesi de kullanılırken bu operasyonların, söz konusu grupların destek toplamak ve etki oluşturmak için kullandıkları bir yolu kapatarak terörist faaliyetleri sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca Lübnan Hizbullahı, Al Manar TV, Ali Damush, İbrahim el-Seyyid, İslami Hayırsever Emdad Komitesi, Lübnan Şehitler Vakfı, Naim Qasim ve üyeleri gibi kişi ve kuruluşların ABD'de lisanssız yolla internet sitesi ve alan adı hizmetleri almasının engellendiği kaydedildi.