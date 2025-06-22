ABD, Lübnan'daki Acil Durum Personelinin Ülkeden Ayrılmasını İstedi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun istikrarsız ve öngörülemez olduğu gerekçesiyle, acil durum dışı personeli ve ailelerini ülkeden ayrılmaya çağırdı. Seyahat uyarısı da yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'da ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Lübnan'a seyahat uyarısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istendiği kaydedildi.

Süregelen bölgesel gelişmeler ışığında, ABD vatandaşlarının dikkatli olmaya devam etmeleri gerektiği ifade edilirken, son birkaç gün içerisinde bazı hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuşları askıya aldığı veya iptal ettiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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