ABD: Los Angeles'ta kuraklığa karşı bahçe sulamaları kısıtlandı; su polisi devrede
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde aşırı kuraklık sonucu su tasarrufu yapmak için kullanım kısıtlaması getirildi ve denetlemek için su polisi devreye sokuldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde aşırı kuraklık sonucu su tasarrufu yapmak için kullanım kısıtlaması getirildi ve denetlemek için su polisi devreye sokuldu.
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