ABD: Los Angeles'ta kuraklığa karşı bahçe sulamaları kısıtlandı; su polisi devrede - Haberler

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ABD: Los Angeles'ta kuraklığa karşı bahçe sulamaları kısıtlandı; su polisi devrede

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde aşırı kuraklık sonucu su tasarrufu yapmak için kullanım kısıtlaması getirildi ve denetlemek için su polisi devreye sokuldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde aşırı kuraklık sonucu su tasarrufu yapmak için kullanım kısıtlaması getirildi ve denetlemek için su polisi devreye sokuldu.

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles su Güncel Haberler

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