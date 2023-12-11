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ABD'lilerin yalnızca yüzde 20'si Biden yönetiminin Gazze'yle barışa hizmet ettiğini düşünüyor

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CBS News tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'lilerin sadece yüzde 20'si ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'yle ilgili barışa hizmet ettiğini düşünüyor. Ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın İsrail-Hamas savaşını ele alış şeklini onaylamadığını belirtti.

CBS News tarafından yapılan bir anket, ABD'lilerin yalnızca yüzde 20'sinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'yle ilgili barışa hizmet ettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

CBS News, 6-8 Aralık'ta 2 bin 144 ABD'li yetişkin katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 34'ü ABD hükümetinin eylemlerinin Gazze'yle ilgili barışa hizmet etmediğini, yüzde 20'si barışçıl bir çözüme yaklaştırdığını düşündüklerini ifade etti.

Biden hükümetinin eylemlerinin bir etkisi olmadığını düşünenler ise katılımcıların yüzde 46'sını oluşturdu.

Ankete katılanların yüzde 61'i Başkan Biden'ın "İsrail-Hamas savaşını ele alış şeklini" onaylamadığını söyledi.

Bu tutum farklı yaş gruplarından gelen cevaplarda değişiklik gösterdi. 30-44 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 68'i Biden'ın eylemlerini onaylamazken, bu durum 45-64 yaş aralığında yüzde 63, 65 yaş üstünde yüzde 60 ve 18-29 yaş aralığında yüzde 50 olarak gözlemlendi.

Demokratlar arasında İsrail'e gereğinden fazla destek verildiğini düşünenler artıyor

Yine ankete katılanların çoğu, Biden'ın ABD'de gerçekleşen Filistin yanlısı protestolara yönelik yaklaşımı hakkında yorum yapmamayı tercih ederken, bu protestoları kınamasını isteyenlerin sayısının desteklemesini isteyenlerden fazla olduğu belirtildi.

Biden'ın İsrail'e yönelik yaklaşımının Demokrat Parti içinde de giderek artan farklılıklara yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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